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07 сентября 20:43
автор: Владислав Корегин

Казарцев, отстранненый до 10 октября, был назначен главным арбитром матча ФНЛ «Балтика» – «Велес»

Ранее РФС отстранил судью за ошибки в игре «Спартак» – «Сочи».

Судья Василий Казарцев возвращается к работе после скандального матча между «Спартаком» и «Сочи».

Как сообщает официальный сайт Футбольных арбитров России, 40-летний рефери рассудит матч 10-го тура ФНЛ, который пройдет 13 сентября в Калининграде – «Балтика» дома сыграет с «Велесом». Его помощниками будут Роман Милюченко и Руслан Шекемов.

Напомним, что в игре первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2) Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых удара в ворота красно-белых. За грубые ошибки, повлиявшие на результат той встречи, он был отстранен от работы до 10 октября.

источник: Футбольные арбитры России
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