Илья Помазун: «Аталанта» - хорошая команда, для Миранчука это определенно шаг вперед

- Мне кажется, у каждого молодого игрока так или иначе проскакивают мысли о Европе. Если вдруг появятся в будущем какие-то варианты, то мы, конечно же, их рассмотрим. Хочется очень, но для этого нужно будет приложить много усилий. Для Алексея же это определенно шаг вперед. «Аталанта» - хорошая команда. Я надеюсь, что у него все получится, - передает слова голкипера News.ru.

Напомним, 24-летний полузащитник «Локомотива» перешел в итальянский клуб, подписав контракт до июня 2024 года. Однако, из-за травмы бедра дебютировать за новую команду Миранчук сможет не раньше чем через полтора месяца.