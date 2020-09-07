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07 сентября 21:02

Илья Помазун: «Аталанта» - хорошая команда, для Миранчука это определенно шаг вперед

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

- Мне кажется, у каждого молодого игрока так или иначе проскакивают мысли о Европе. Если вдруг появятся в будущем какие-то варианты, то мы, конечно же, их рассмотрим. Хочется очень, но для этого нужно будет приложить много усилий. Для Алексея же это определенно шаг вперед. «Аталанта» - хорошая команда. Я надеюсь, что у него все получится, - передает слова голкипера News.ru.

Напомним, 24-летний полузащитник «Локомотива» перешел в итальянский клуб, подписав контракт до июня 2024 года. Однако, из-за травмы бедра дебютировать за новую команду Миранчук сможет не раньше чем через полтора месяца.

источник: News.ru
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