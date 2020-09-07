Сборные Италии и Польши одержали гостевые победы в дивизионе A

Сборная Италия в гостях минимально обыграла команду Нидерландов со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке первого тайма усилиями полузащитника Николо Бареллы (45+1).

В параллельной встрече Босния дома уступила Польше – 1:2. Счет был открыт на 24-й минуте – хавбек хозяев Харис Хайрадинович удачно реализовал 11-метровый удар. На 45-й минуте защитник гостей Камиль Глик уравнял шансы команд. Во второй половине встречи Камиль Гросицки (67) с передачи Мацея Рыбуса принес своей команде победу.

Отметим, что в стартовом составе польской сборной оказались два представителя РПЛ – Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, представляющие «Локомотив». Во втором тайме вышел игрок московского «Динамо» Себастьян Шиманьски.

После двух туров Италия занимает первое место, набрав четыре очка. Нидерланды идут вторыми (3 очка). Польша (3 очка) и Босния (1 очко) располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.

8 октября итальянская сборная отправится в гости к Польше, а Босния сыграет дома с Нидерландами.