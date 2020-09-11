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11 сентября 08:47
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Тульский «Арсенал» заплатит киевскому «Динамо» 2 миллиона евро за трансфер Кадири

Ранее ганский полузащитник выступал за «оружейников» в сезоне-2018/19.

Sports World Ghana сообщает, что трансфер 24-летнего хавбека Абдула Кадири Мохаммеда из киевского «Динамо» обойдется тульскому «Арсеналу» в два миллиона евро.

Телегра-канал «Шах и Шах» утверждает, что ганец уже получил рабочую визу в России и сегодня подпишет контракт с «Арсеналом».

Кадири ранее выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/19 на правах аренды из венской «Аустрии», а затем перешел в украинский клуб, заключив контракт по схеме 4+1.

За «оружейников» ганец сыграл 27 матчей, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи, а в составе «Динамо» провел 16 игр, не отметившись результативными действиями.

источник: Sports World Ghana
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Источник: Тульский «Арсенал» заплатит киевскому «Динамо» 2 миллиона евро за трансфер Кадири
Ранее ганский полузащитник выступал за «оружейников» в сезоне-2018/19.
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