Валерий Масалитин: Я считаю, что лидерство «Спартака» в РПЛ – это везение

– Честно говоря, я считаю, что нахождение красно-белых на первом месте – это везение. И с голами повезло, и с пенальти. Они воспользовались неудачами «Зенита». Как будет дальше? Мне бы хотелось, чтобы чемпионат был поинтереснее. А то после первого круга чемпион мог бы быть уже известен, – цитирует Масалитина «РИА Новости».

Напомним, что после шести первых туров РПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Московский клуб не потерпел еще ни одного поражения.

В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с ЦСКА. Встреча пройдет 13 сентября в 19:00 по московскому времени.