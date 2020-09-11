«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Рейну

Как сообщает The Mirror, руководство «мерсисайдцев» впечатлено игрой 17-летнего американца в минувшем сезоне. Отмечается, что английский клуб уже готов вступить в переговоры по его возможному приобретению в текущее трансферное окно.

Напомним, что Рейна оказался в клубной системе «Боруссии» в июле 2019 года. За основную команду он дебютировал в матче 18-го тура бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3). В общей сложности он провел за дортмундцев 18 встреч, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт действует до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.