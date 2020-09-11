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11 сентября 19:33
автор: Юрий Нечаев

«Безопасность команд для РПЛ на первом месте». Заявление Лиги о ситуации с «Уфой» в Саранске

Завтра стартует седьмой тур чемпионата России.

РПЛ опубликовала заявление о ситуации, сложившейся с «Уфой» в Саранске.

Клуб из Башкортостана прилетел на матч чемпионата России против «Тамбова». Из-за того, что у водителя автобуса не оказалось актуального результата анализа теста на коронавирус, команда Вадима Евсеева была вынуждена задержаться в аэропорту.

«Встреча ФК «Уфа» в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, «Уфа» едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», - говорится в сообщении на официальном сайте Лиги.

Напомним, после шести туров «Уфа» набрала пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе «Тамбова» на одно очко меньше и 14-я позиция.

Встреча состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 13:45 мск.

источник: РПЛ
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