«Безопасность команд для РПЛ на первом месте». Заявление Лиги о ситуации с «Уфой» в Саранске

РПЛ опубликовала заявление о ситуации, сложившейся с «Уфой» в Саранске.

Клуб из Башкортостана прилетел на матч чемпионата России против «Тамбова». Из-за того, что у водителя автобуса не оказалось актуального результата анализа теста на коронавирус, команда Вадима Евсеева была вынуждена задержаться в аэропорту.

«Встреча ФК «Уфа» в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, «Уфа» едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», - говорится в сообщении на официальном сайте Лиги.