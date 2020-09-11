Яя Туре: Мне бы хотелось выступать в одной из команд серии А

– Я знаю, что могу провести еще один или два сезона на высоком уровне, чтобы сделать что-то важное. Я действительно скучаю по футболу. Мне не хватает энергии, раздевалки, командного духа, эмоций, которые вызывают победы. Мне бы хотелось сыграть в Италии, потому что я никогда там не играл, или вернуться во Францию ​​или Англию, где у меня прекрасные воспоминания, – цитирует Туре TMW.

Ранее стало известно, что 37-летним ивуарийцем интересуется новичок серии А – «Специя».

Туре стал свободным агентом 1 января этого года после истечения контракта с «Циндао Дайню». За китайский клуб он провел 14 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Ранее он выступал за «Барселону», «Манчестер Сити» и «Монако».

Ивуарийский игрок является трехкратным чемпионом Англии, дважды брал чемпионат Испании. Также на его счету победа в Лиги чемпионов сезона 2008/2009 в составе каталонского клуба.