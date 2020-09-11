Зурико Давиташвили: С «Краснодаром» нас ожидает тяжелый матч

– Будет очень тяжелый матч, потому что «Краснодар» – сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать, но это будет сложно. Дома нужен хороший результат! Очень приятно играть при такой серьезной поддержке, без этой атмосферы футбола не существует, – цитирует Давиташвили пресс-служба волгоградцев.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету 19-летнего полузащитника пять матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Ротор занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице после шести туров, набрав лишь два очка.

13 сентября подопечные Александра Хацкевича дома примут «Краснодар». Игра пройдет в 19:00 по московскому времени.