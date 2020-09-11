«Интер» поборется с «Арсеналом» за полузащитника «Атлетико» Парти

По информации источника, в гонку за 27-летнего ганца включился «Интер», готовый предложить «матрасникам» обмен на полузащитника Ивана Перишича с доплатой со стороны «нерадзурри».

Помимо миланского клуба, игроком продолжает интересоваться «Арсенал».

Парти выступает за «Атлетико» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за мадридцев 185 матчей, забив 16 голов и отдав 12 ассистов. Его контракт действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.