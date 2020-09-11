Дмитрий Хомуха: ЦСКА будет сложно бороться за попадание в Лигу чемпионов без Влашича

– Если Никола останется в клубе и новички быстро адаптируются, то армейцы однозначно будут бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. А без хорвата станет сложно. Это системообразующий футболист ЦСКА, на котором в игре команды держится очень многое. Если он уйдет, потеря будет очень серьезной, – цитируют Хомуху «Известия».

Ранее сообщалось, что 22-летним хорватом интересуются «Барселона», «Наполи», «Аталанта» и «Вест Бромвич».

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне на его счету три гола и два ассиста в четырех матчах. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 22 миллиона евро.