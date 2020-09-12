«Ротор» расторг контракт с Ананидзе по обоюдному согласию

– Когда мы вели переговоры с Джано, то понимали, что идем на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы бы получили усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась немного иначе, – сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
Отмечается, что 27-летний грузин продолжает испытывать проблемы с коленом. Возможно, в ближайшее время ему предстоит операция.
В России Джано выступал за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности он отыграл 179 игр, забил 22 голов и отдал 27 ассистов.
Жано Ананидзе покидает «Ротор»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 12, 2020
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Контракт с полузащитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат.
СК «Ротор» желает Жано крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/zcOnCnAswj