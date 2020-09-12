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12 сентября 09:39
автор: Владислав Корегин

«Ротор» расторг контракт с Ананидзе по обоюдному согласию

Пресс-служба «Ротора» объявил о том, что команда расторгла контракт с полузащитником Джано Ананидзе.

– Когда мы вели переговоры с Джано, то понимали, что идем на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы бы получили усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась немного иначе, – сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

Отмечается, что 27-летний грузин продолжает испытывать проблемы с коленом. Возможно, в ближайшее время ему предстоит операция.

В России Джано выступал за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности он отыграл 179 игр, забил 22 голов и отдал 27 ассистов.

источник: ФК «Ротор»
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