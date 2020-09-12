Григорий Иванов: «Урал» выкупит Помазуна, если будет такая возможность

– Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и армейскому клубу нужен, – цитирует Иванова ТАСС.

Екатеринбургский клуб арендовал 24-летнего Помазуна этим летом на один год. В текущем сезоне РПЛ голкипер принял участие в четырех матчах, пропустил два мяча и два раза отстоял «на ноль».

После шести туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Следующим уральцев станет «Химки» – встреча пройдет сегодня, 12 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в 16:30 по московскому времени.