Солигорский «Шахтер» разгромил «Витебск» и вновь делит с БАТЭ лидерство в чемпионате Белоруссии

Солигорский «Шахтер» разгромил на своем поле «Витебск» со счетом 5:0. Эта победа помогла команде Романа Григорчука догнать БАТЭ в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

Голы забивали Игор Иванович (20-я минута), Дарко Бодул (24-я), Юрий Кендыш (53-я), Артем Архипов (77-я) и Джасурбек Яхшибоев (88-я).

Сыграв по 23 матча, БАТЭ и «Шахтер» возглавляют турнирную таблицу. Обе команды набрали по 46 очков, но борисовский клуб находится на первом месте по дополнительным показателям. Сегодня БАТЭ обыграл дома «Смолевичи» со счетом 5:2.

«Витебск» занимает девятое место, имея 30 очков.

В рамках следующего тура состоятся матчи «Слуцк» – БАТЭ, «Славия-Мозырь» – «Шахтер» и «Витебск» – «Белшина».