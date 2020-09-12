«Зенит» интересуется полузащитником «Удинезе» Де Паулем

Calciomercato.com сообщает, что «Зенит» интересуется аргентинским полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем.

Источник утверждает, что Де Пауль может заменить в петербургской команде другого аргентинца Эмилиаоно Ригони, который в ближайшее время якобы покинет «Зенит».

Представители чемпионов России обращались к агентам Де Пауля, однако ни футболист, ни «Удинезе» пока еще не получили конкретного предложения. Помимо «Зенита» Родриго также интересен английскому «Лидсу».

Де Пауль перешел в итальянский клуб из испанской «Валенсии» летом 2016 года за три миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний аргентинец забил семь мячей и сделал шесть результативных передач в 34 матчах серии А.