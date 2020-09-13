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13 сентября 00:27
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Федотов: Неприятно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита». Расследуйте, доказывайте

В данный момент сочинская команда лидирует в чемпионате России.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что ему неприятно от того, что его команду называют фарм-клубом петербургского «Зенита».

«Конечно, неприятно, – заявил Федотов в эфире «Матч ТВ». – Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в «сетях», все прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком»? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Все же просто».

После победы над «Ахматом» (1:0 в гостях) сочинцы лидируют в чемпионате России, набрав 15 очков.

«Спартак» и «Зенит» пока еще свои матчи седьмого тура не провели. Красно-белые сегодня 13 сентября встретятся на выезде с ЦСКА, а команда Сергея Семака в понедельник 14 сентября примет «Арсенал».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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