Борис Ротенберг: Лидерство «Сочи» ничего не значит. Сезон длинный

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал выездную победу своего клуба в матче седьмого тура чемпионата России против «Ахмата» (1:0).

«Нам важно в каждой игре брать три очка, – цитирует Ротенберга ТАСС. – Сезон длинный, и лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так, пока все слава богу. Пруцев вышел молодцом – для первого раза было очень здорово. Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные. Считаю, что лучший игрок сегодняшнего матча – это Сослан Джанаев».

По итогам седьмого тура «Сочи» могут обойти «Спартак» и «Зенит». Команда Доменико Тедеско сегодня 13 сентября проведет в гостях столичное дерби против ЦСКА. Петербургский клуб в понедельник 14 сентября примет «Арсенал».