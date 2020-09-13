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13 сентября 16:25

Александр Тарханов: ФНЛ будет разбираться с нашей ситуацией на следующей неделе

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча 9-го тура ФНЛ между красноярской командой и «Шинником».

- Наш директор клуба сказал, что у него был разговор с Ефремовым, лига будет разбираться с нашей ситуацией на следующей неделе, почему так произошло. У нас в команде в итоге ни у одного человека не подтвердился ни один сомнительный тест. У кого они были, сдали анализы в местной больнице на антитела, ни у кого ничего не показало, всех выписали, - приводит слова Тарханова ТАСС.

Как отмечает агентство, ранее Тарханов сообщил, что у двух футболистов команды был подтвержден коронавирус, еще у шести представителей клуба первые тесты показали сомнительный результат. При этом повторные тесты у всех восьми членов клуба дали отрицательный результат.

Напомним, что встреча 9-го тура ФНЛ между «Шинником» и «Енисеем» должна была пройти в воскресенье, 13 сентября, в Ярославле. Однако в субботу, 12 сентября, лига официально сообщила, что матч не состоится в связи «с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у части состава красноярцев».

источник: ТАСС
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автор: Юрий Нечаев
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