«Краснодар-2» одержал победу над «СКА-Хабаровском»

В составе краснодарской команды голами отметились Эдуард Сперцян (2-я минута), Леон Сабуа (23, 53) и Эдуард Сперцян (42), у хабаровского клуба отличились Ираклий Квеквескири (11) и Константин Базелюк (60).

После этой игры «Краснодар-2» набрал 14 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице первенства, «СКА-Хабаровск» с 15 очками опустился на восьмое место.

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет в гостях против «Чайки», а «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с «Балтикой».