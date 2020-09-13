«Ренн» взял верх над «Нимом» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции

В составе победителей голами отметились Серу Гирасси (12-я и 39-я минуты), Наиф Агер (72) и Бенжамен Буриго (90+7), у проигравших отличились Адриан Кубас (36) и Зинедин Ферхат (55).

После этой игры «Ренн» набрал семь очков и вышел в лидеры лиги 1, «Ним» с тремя очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Ренн» на своем поле сыграет против «Монако», а «Ним» в гостях встретится с «Лионом».

Добавим, что в параллельных матчах 3-го тура «Ланс» на выезде обыграл «Лорьян» (3:2), Дижон» дома уступил «Бресту» (0:2), а «Анже» на своем поле одержал победу над «Реймсом» (1:0).

Чемпионат Франции

3-й тур

«Ним» – «Ренн» - 2:4 (1:2)

Голы: Кубас, 36. Ферхат, 55. – Гирасси, 12. Гирасси, 39. Агер, 72. Буриго, 90+7.

«Ним»: Рене, Мелинг, Мартинес, Ландр, До (Фомба, 80), Филиппото (Алакуш, 46; Бриансон, 80), Кубас, Ферхат, Бенрау (Ру, 80), Денкей (Коне, 56), Рипар.

«Ренн»: Сален, Агерд, Да Сильва, Траоре (Соппи, 79), Мауасса, Нзонзи, Камавинга (Буриго, 64), Те (Дель Кастийо, 79), Мартен, Рафинья (Гбоо, 88), Гирасси (Юну, 79).

Предупреждения: Мауасса (27), Денкей (50), Камавинга (60), Нзонзи (60), Рипар (72), Буриго (79), Да Сильва (85), Сален (90).