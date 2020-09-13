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13 сентября 19:12

Томи Ламса: Сегодня «Салават Юлаев» хорошей игрой заслужил победу над «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

- Мы очень хорошо сегодня начали и важно, что первыми отличились. У команды была отличная энергетика. Считаю, что мы сегодня победу заслужили нашей хорошей игрой. В третьем периоде мы уверенно действовали. Сопернику удалось один гол забить, но мы показали хорошую игру и заслуженно победили, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал восемь очков и догнал «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимский клуб на своем льду сыграет против «Торпедо».

источник: ХК «Салават Юлаев»
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