Томи Ламса: Сегодня «Салават Юлаев» хорошей игрой заслужил победу над «Авангардом»

- Мы очень хорошо сегодня начали и важно, что первыми отличились. У команды была отличная энергетика. Считаю, что мы сегодня победу заслужили нашей хорошей игрой. В третьем периоде мы уверенно действовали. Сопернику удалось один гол забить, но мы показали хорошую игру и заслуженно победили, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал восемь очков и догнал «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимский клуб на своем льду сыграет против «Торпедо».