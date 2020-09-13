«Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Байер» вышли во второй раунд Кубка Германии

Завершились три матча первого раунда Кубка Германии с участием команд первой бундеслиги. «Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Байер» вышли в следующий раунд, выиграв выездные встречи против команд из низших дивизионов.

«Штутгарт» победил «Ганзу» со счетом 1:0. «Байер» разгромил «Айнтрахт» из Нордерштедта 7:0. «Хоффенхайму» лишь в серии пенальти «Хемниц». Основное время завершилась вничью 1:1, после дополнительного был зафиксирован счет 2:2, а в серии 11-метровых представитель первой бундеслиги победил 3:2.

Ранее в 1/16 финала вышли еще девять команд из элитного дивизиона: «Майнц», «РБ Лейпциг», франкфуртский «Айнтрахт», «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн», «Унион Берлин» и «Вердер».

11 сентября из Кубка Германии вылетела берлинская «Герта», уступив в гостях клубу второй бундеслиги «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 20 сентября, а сами матчи состоятся 22 и 23 декабря.