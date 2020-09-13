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13 сентября 19:58

Кирилл Новиков: До удаления мы полностью переигрывали «Рубин»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:1).

- На мой взгляд, получился очень хороший матч. К сожалению, мы проиграли. Но поражения бывают разные. Сегодня не могу предъявить претензии к команде ни по самоотдаче, ни по самой игре. До удаления мы полностью переигрывали «Рубин». Одна атака в первом тайме привела к нашей позиционной ошибке, - приводит слова Новикова пресс-служба бело-голубых.

После это игры «Динамо» с «Динамо», имея в активе 11 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команды сыграет против «Ахмата».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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