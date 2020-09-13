Кирилл Новиков: До удаления мы полностью переигрывали «Рубин»

- На мой взгляд, получился очень хороший матч. К сожалению, мы проиграли. Но поражения бывают разные. Сегодня не могу предъявить претензии к команде ни по самоотдаче, ни по самой игре. До удаления мы полностью переигрывали «Рубин». Одна атака в первом тайме привела к нашей позиционной ошибке, - приводит слова Новикова пресс-служба бело-голубых.

После это игры «Динамо» с «Динамо», имея в активе 11 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команды сыграет против «Ахмата».