«Монако» без Головина обыграл «Нант»

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Нант» со счетом 2:1.
На пятой минуте полузащитник хозяев Софьян Диоп. На 61-й «Нант» отыгрался стараниями Людовика Бласа, однако точный удар Виллема Жеббельса принес «Монако» победу.
Полузащитник сборной России Александр Головин в матче участия не принимал из-за травмы бедра, полученной 30 августа в выездной игре «Монако» против «Метца» (1:0).
«Монако» набрал семь очков в трех матчах и занимает второе место. По дополнительным показателям монегаски уступают «Ренну», но при этом опережают «Лилль».
«Нант», набрав четыре очка, находится на 10-м месте.