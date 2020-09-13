«Торпедо» на своем поле проиграло «Оренбургу»

Матч девятого тура первенства ФНЛ «Торпедо» – «Оренбург» со счетом 1:2.
Полузащитник московской команды Илья Берковский открыл счет на 46-й минуте, однако в концовке команда Сергея Игнашевича пропустила дважды. На 78-й Джоэл Фамейе восстановил равновесие, а в компенсированное время гол Андреа Чуканова принес гостям победу (90+1).
Поражение прервало трехматчевую победную серию «Торпедо». Команда занимает десятое место, имея 15 очков.
«Оренбург», одержав пять побед подряд, лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 25 очков.
19 сентября состоятся матчи «Енисей» – «Торпедо» и «Оренбург» – «Акрон».