«Валенсия» обыграла «Леванте» в стартовом матче чемпионата. Черышев помог забить победный гол

Встреча первого тура испанской примеры «Валенсия» – «Леванте» завершилась с результатом 4:2.

Хозяевам дважды пришлось отыгрываться по ходу встречи. Хосе Луис Моралес открыл счет уже на первой минуте. На это «Валенсия» ответила голом Габриэла Паулисты на 12-й, но на 36-й Моралес оформил дубль и вновь «Леванте» вперед.

«Валенсия» во второй раз сравняла счет еще до перерыва. На 39-й минуте Макси Гомес нанес точный удар с левой, а кореец Ли Кан Ин оформил вторую голевую передачу.

Победный гол «Валенсия» организовала на 75-й. Автором забитого мяча стал Ману Вальехо, а полузащитник сборной России Денис Черышев добавил себе в актив результативный пас.

Черышев оформил ассист спустя четыре минуты после выхода на замену вместо португальца Гонсалу Гедеша.