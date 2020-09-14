Дмитрий Комбаров: С Черчесовым не разговаривал с тех пор, как он не вызвал меня на чемпионат мира

Дмитрий Комбаров заявил, что он до сих пор не знает, почему Станислав Черчесов не вызвал его в сборную России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

«Это нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить, – рассказал Комбаров в интервью RT. – Сам я с тех самых пор ни разу с ним не разговаривал.

Были ли у меня не очень хорошие показатели тестов? Я такой версии не слышал. Мне действительно было бы интересно узнать, в чем заключалась истинная причина, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, я не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно. Когда я учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить: выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан».

При этом 33-летний Комбаров все еще надеется вернуться в национальную команды:

«Мои амбиции связаны с желанием играть на высоком уровне и вернуться в сборную, хотя понимаю, что сделать это сейчас мне будет намного сложнее. Я стараюсь быть в форме, стараюсь соответствовать определённому уровню, понимаю, над чем нужно работать, какие качества улучшить. Если наберу ту форму, в которой меня когда-то вызывали в сборную и буду показывать свою лучшую игру, то почему не должен рассчитывать на свой шанс? Силы у меня есть, желание тоже – а это главное».