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14 сентября 00:28
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Комбаров: С Черчесовым не разговаривал с тех пор, как он не вызвал меня на чемпионат мира

Бывший футболист «Спартака» в нынешнем сезоне играет за «Крылья Советов» в ФНЛ.

Дмитрий Комбаров заявил, что он до сих пор не знает, почему Станислав Черчесов не вызвал его в сборную России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

«Это нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить, – рассказал Комбаров в интервью RT. – Сам я с тех самых пор ни разу с ним не разговаривал.

Были ли у меня не очень хорошие показатели тестов? Я такой версии не слышал. Мне действительно было бы интересно узнать, в чем заключалась истинная причина, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, я не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно. Когда я учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить: выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан».

При этом 33-летний Комбаров все еще надеется вернуться в национальную команды:

«Мои амбиции связаны с желанием играть на высоком уровне и вернуться в сборную, хотя понимаю, что сделать это сейчас мне будет намного сложнее. Я стараюсь быть в форме, стараюсь соответствовать определённому уровню, понимаю, над чем нужно работать, какие качества улучшить. Если наберу ту форму, в которой меня когда-то вызывали в сборную и буду показывать свою лучшую игру, то почему не должен рассчитывать на свой шанс? Силы у меня есть, желание тоже – а это главное».

В 2018 году Дмитрий Комбаров играл за «Спартак». В 2019-м он перешел в «Крылья Советов». По итогам минувшего сезона команда вылетела в ФНЛ, финишировав в чемпионате России на предпоследнем 15-м месте.

В активе 33-летнего Комбарова 47 матчей и два забитых мяча в составе сборной.

источник: Russia Today
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