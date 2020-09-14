Никита Медведев: «Рубин» должен играть как минимум в Лиге Европы

В матче седьмого тура чемпионата России «Динамо» на своем поле уступило «Рубину» 0:1. Ворота казанской команды защищал Никита Медведев, для которого эта игра стала первой в РПЛ с мая 2017 года.

«Когда узнал, что буду играть? Наверное, дня за три до матча, – цитирует слова Медведева официальный сайт «Рубина». – И так к любому матчу готовишься так, будто выходишь в стартовом составе. А здесь дня за три знал, что буду играть, и спокойно готовился к игре.

Эмоции – супер! Главное, что выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице, у нас амбициозный клуб, у нас есть задачи, которые мы должны выполнить. «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы, у нас молодая команда и все впереди, все зависит от нас.

Коллектив за счет именно таких тяжелых побед и закаляется. Молодые ребята должны проходить через такие игры».

17 августа 25-летний голкипер перешел в «Рубин» из «Локомотива». За три сезона в московском клубе Медведев не сыграл ни одного матча в РПЛ.