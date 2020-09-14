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14 сентября 15:30
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес все еще может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает AS, манчестерский клуб готов заплатить за 25-летнего уругвайца 89 миллионов евро плюс бонусы в размере пяти миллионов.

Ранее руководство «матрасников» отказалось продавать своего игрока за 70 миллионов.

Хименес выступает за «Атлетико» с июля 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отдал один ассист. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.

За время своих выступлений в составе мадридцев, защитник стал чемпионом Испании, победителем Кубка страны, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

источник: AS
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