«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Как сообщает AS, манчестерский клуб готов заплатить за 25-летнего уругвайца 89 миллионов евро плюс бонусы в размере пяти миллионов.

Ранее руководство «матрасников» отказалось продавать своего игрока за 70 миллионов.

Хименес выступает за «Атлетико» с июля 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отдал один ассист. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.

За время своих выступлений в составе мадридцев, защитник стал чемпионом Испании, победителем Кубка страны, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.