Роман Бабаев: Предложенные «Зенитом» 40 млн евро за Влашича – это только слухи

– Это опять слухи. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу, – цитирует Бабаева Sport24.

Помимо петербургского клуба, 22-летний хорват входит в сферу интересов «Барселону», «Наполи», «Аталанты» и «Вест Бромвича».

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал два ассиста. Его контракт с армейцами рассчитан до конца июня 2024-го.