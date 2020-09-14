Хердур Магнуссон: Надеюсь, что, обыграв «Спартак», мы положили начало победной серии

– Надеюсь, мы положили начало победной серии. Конечно, хочется подняться на вершину, но прошло пока мало игр, впереди большой путь. Я рад, что сегодня отличился после подачи с углового. У нас не так много высоких игроков, и тем высоким, кто есть, нужно больше забивать с угловых, со штрафных ударов, – цитирует Магнуссона пресс-служба армейского клуба.

Напомним, что во вчерашнего матче со «Спартаком» 27-летний исландец отличился на 30-й минуте первого тайма, забив головой после подачи полузащитника Ивана Облякова с углового.

После семи туров ЦСКА набрал 14 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. 20 сентября подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях против «Уфы». Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.