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14 сентября 21:13

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

Как сообщает издание, 33-летний форвард испанской команды и сборной Аргентины заработал за год 126 миллионов долларов. На второй строчке расположился нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший в течение года 117 миллионов долларов. На третьем месте расположился бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ($96 млн), на четвертом – его партнер по французской команде Килиан Мбаппе ($47 млн).

В десятку рейтинга также попали форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($37 млн), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($34 млн), нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн ($33 млн), нападающий «Реала» Гарет Бэйл (Уэльс, $29 млн), форвард «Баварии» Роберт Левандовский ($28 млн) и голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа ($27 млн).

источник: Forbes
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