Сергей Подпалый: При счете 2:1 нас подвела реализация

– Первый тайм у нас не получился. Во второй половине ребята стали играть спокойнее и смогли забить, были еще хорошие моменты. При счете 2:1 могли забить еще, но подвела реализация. На данный момент мы занимаем не свое место в таблице. Недобрали очков с «Химками» и «Уфой», – сказал Подпалый в послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что тульский клуб потерпел четвертое поражение в новом сезоне РПЛ. Последние три тура команда не может победить соперника.

В турнирной таблице «Арсенал» остался на 14-м месте с пятью очками.

Подопечные Подпалого сыграют в следующем туре на домашней арене с «Сочи». Встреча состоится 20 сентября в 14:00 мск.