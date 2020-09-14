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14 сентября 22:29

«Марсель» вступился за Гонсалеса, обвиненного Неймаром в расизме

«Марсель» поддержал испанского защитника команды Альваро Гонсалеса, обвиненного в расизме нападающим «ПСЖ» Неймаром.

«Марсель» доволен победой, одержанной вчера над «ПСЖ». Эта победа была честно добыта на поле благодаря нашим игрокам, которые смогли идеально применить заранее определенную стратегию.

Альваро Гонсалес не расист, он показал нам это своим ежедневным поведением с того момента, как присоединился к клубу, о чем уже свидетельствовали его партнеры по команде. «Марсель» остается открытым для сотрудничества с дисциплинарным комитетом Профессиональной футбольной лиги Франции с целью всестороннего расследовании всех событий, которыми была отмечена эта встреча.

Клуб также осуждает распространение в бразильских СМИ и социальных сетях личных номеров телефонов Альваро Гонсалеса и его родственников, которое в одночасье привело к постоянным преследованиям, включая угрозы смертью.

«Марсель» является символом антирасизма во французском профессиональном спорте, учитывая его историю и историю города Марсель, разнообразие его трибун и неустанную борьбу, которую ведет клуб, чтобы навсегда искоренить это зло. Игроки команды ежедневно демонстрируют свою приверженность этому как на поле, так и за его пределами», - говорится в заявлении французского клуба, опубликованного на официальном сайте команды.

Ранее «ПСЖ» выступил с заявлением, в котором полностью поддержал в сложившейся ситуации нападающего команды Неймара.

Напомним, что «ПСЖ» 13 сентября уступил «Марселю» со счетом 0:1. В конце матча случилась массовая стычка, по итогам которой рефери Жером Бризар удалил пятерых игроков (трех в составе хозяев и двух в составе «Марселя»). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар. Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Уходя с поля, Неймар прокричал резервному судье: «Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист».

источник: ФК «Марсель»
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