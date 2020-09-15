Владимир Быстров: Если в давлении на зону Карпова заключался план Тедеско, то он слабый тренер

– Такой прессингующий «Спартак», как в начале дерби, – редкость. Первые 20 минут команда доминировала и заставляла армейцев ошибаться. У Карпова голова закружилась уже к пятой минуте. Повторюсь, футболисты выполняют установку тренера. Видимо, Тедеско «опустил» их назад в середине тайма. Немец вновь не смог поменять течение игры по ходу матча.

«Спартак» был первым после шести туров, да. Но с кем «Спартак» играл до этого?! ЦСКА – немного другой уровень. Если в давлении на зону Карпова заключался план Тедеско, то он слабый тренер! Если я хочу играть в атакующий футбол, то должен действовать так вне зависимости от того, кто в этой зоне у соперника – Карпов, Васин или кто-то еще, – рассказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Спартак» в минувшее воскресенье в дерби проиграл ЦСКА со счетом 1:3 и по итогам 7-го тура российской премьер-лиги опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата.