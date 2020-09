«Рома» договорилась с «Наполи» о переходе Милика

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, трансфер 26-летнего поляка обойдет «римлянам» в 25 миллионов евро.

Отмечается, что окончательное решение о переходе остается за польским форвардом.

Напомним, что по завершении сезона Милик отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом ради перехода в «Ювентус». Однако затянувшиеся переговоры с туринской командой и интерес «Ромы» к польскому футболисту привели к тому, что бывший нападающий «Аякса», вероятно, заменит в римском клубе боснийского нападающего Эдина Джеко, который в свою очередь будет продан в «Ювентус».

AS Roma have reached an agreement with Napoli to sign Arkadiusz Milik . Now it’s up to the player: if Milik will accept to join Roma, Edin Dzeko will be sold to Juventus. Dzeko has always been the #1 choice as Juve striker 🚨 @DiMarzio @SkySport #transfers