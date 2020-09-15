Торрейра хочет вернуться в серию А

По информации сайта журналиста Альфредо Педуллы, 23-летнего уругвайца не устраивает роль запасного в команде Микеля Артеты и он надеется вернуться в чемпионат Италии. Отмечается, что игроком активно интересуется «Торино», желающий взять футболиста в двухлетнюю аренду с правом последующего выкупа за 20 миллионов. Также полузащитника хочет подписать «Фиорентина».

Торрейра перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Сампдории» за 28,65 миллиона евро. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «канонирами» истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.