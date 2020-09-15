Судья Лапочкин не будет проходить проверку на полиграфе после матча «Динамо» – «Рубин»

– Да, мы получили обращение «Динамо», экспертно-судейская комиссия будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что его судейство было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение, – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

Напомним, что «Динамо» осталось недовольным спорными судейскими решениями арбитра Сергея Лапочкина в домашнем матче с «Рубином» (0:1). В частности, московская команда приводит в пример несправедливое удаление форварда Николая Комличенко на 51-й минуте игры.

Бело-голубые уверены, что судейская бригада Лапочкина на протяжении всей встречи односторонне трактовала многочисленные эпизоды.