«Бавария» включилась в борьбу за вингера «Челси» Хадсона-Одои

По данным Sky Sport Germany, мюнхенский клуб готов взять 19-летнего англичанина в аренду после того, как не смог договориться с «Интером» по выкупу контракта Ивана Перишича.

Помимо «Баварии» игроком интересуются «Ювентус» и «РБ Лейпциг».

Хадсон-Одои является воспитанником академии «Челси». За взрослую команды он сыграл 62 матча, отметившись восемью забитыми мячами и 11 ассистами. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 31,5 млн евро.