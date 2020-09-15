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15 сентября 12:30
автор: Владислав Корегин

Против Широкова было возбуждено уголовное дело за избиение арбитра Данченкова

На бывшего игрока сборной России Романа Широкова было заведено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в отношении 39-летнего россиянина было заведено дело по статье 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Отмечается, что максимальным наказанием, которое может грузить экс-игроку «Зенита» и сборной России, – лишение свободы сроком на два года.

Также могут быть предусмотрены исправительные работы или штраф.

Напомним, что 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова во время товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».

Позже стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию. Добавим, что Широков уже извинился за свой поступок и пожелал арбитру скорейшего выздоровления.

источник: Телеграм-канал Baza
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