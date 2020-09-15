Шунич перешел из «Динамо» в пекинский «Бэйцзин Гоань»

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о том, что 31-летний Тони Шунич продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».

«Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать!», – сказано в сообщении.

✈️ Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бэйцзин Гоань»



Во всех турнирах за «Динамо» он провёл 79 матчей и забил 5 голов.



Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать! 🤍💙 pic.twitter.com/0gUlsI3Udo — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 15, 2020

«Динамо» приобрело боснийского защитника у немецкого «Штутгарта» за 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне Шунич сыграл за команду Кирилла Новикова два матча и забил единственный гол «Динамо» в победном домашнем матче против «Зенита» (1:0, 26 августа).