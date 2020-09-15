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15 сентября 14:34
автор: Виктор Шарафудинов

Шунич перешел из «Динамо» в пекинский «Бэйцзин Гоань»

За три года Тони провел за бело-голубых 79 матчей, забив пять мячей и сделав две голевые передачи.

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о том, что 31-летний Тони Шунич продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».

«Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать!», – сказано в сообщении.

«Динамо» приобрело боснийского защитника у немецкого «Штутгарта» за 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне Шунич сыграл за команду Кирилла Новикова два матча и забил единственный гол «Динамо» в победном домашнем матче против «Зенита» (1:0, 26 августа).

В прошлом Тони выступал также за боснийский «Зриньски», бельгийский «Кортрейк», украинскую «Зарю» и итальянский «Палермо». С июля 2014 года по август 2015-го Шунич сыграл 32 матча и забил три мяча в составе краснодарской «Кубани».

За «Бэйцзин Гоань» в данный момент выступает бывший полузащитник «Спартака» бразилец Фернандо. В прошлом году команда заняла второе место в китайской суперлиге.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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