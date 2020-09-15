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15 сентября 15:25
автор: Виктор Шарафудинов

Marca: Видаль расторг контракт с «Барселоной»

Ранее СМИ сообщали о том, что чилийский полузащитник собирается продолжить карьеру в миланском «Интере».

Испанская газета Marca сообщает, что 33-летний Артуро Видаль расторг контракт с «Барселоной».

Сегодня утром капитан сборной Чили прибыл на базу клуба, забрал свои вещи и попрощался с уже бывшими товарищами по команде.

Источник утверждает, что сегодня Видаль отправится в Милан, чтобы оформить переход в «Интер» в качестве свободного агента.

По сообщениям СМИ, Артуро уже согласовал с итальянским клубом контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления еще на один сезон, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

«Барселона» приобрела Видаля у мюнхенской «Баварии» в августе 2018 года за 18 млн евро. Всего за два сезона в составе каталонцев чилиец провел 96 матчей, забив 11 мячей и сделав десять голевых передач.

С 2011 по 2015 годы Видаль играл в Италии за «Ювентус» под руководством Антонио Конте и Массимо Аллегри.

источник: Marca
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