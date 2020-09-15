Матч «Енисей» - «Торпедо» официально отменен

Как сообщает пресс-служба московского клуба, на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Ярославской области № 5312 от 12 сентября 2020 года, в отношении ряда игроков «Енисея» был введен режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин).

Таким образом, в настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента первенства ФНЛ, что делает невозможным проведение упомянутого выше матча 19 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС.

Отметим, что по этой же причине был отменен матч девятого тура первенства «Шинник» - «Енисей»

Напомним, что во вторник главный тренер команды Александр Тарханов рассказал ТАСС, что по прибытии в Красноярск представители клуба прошли тестирование, по итогам которого в составе команды зафиксировано шесть случаев заражения (четыре - среди игроков).