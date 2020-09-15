Славен Билич: Иванович добавит «Вест Бромвичу» опыта на поле и за его пределами

- Иванович является отличным дополнением для нас, команды, недавно получившей повышение в премьер-лигу. Бранислав сделал все в своей карьере - это было великолепно. Мы в восторге. Он добавит нам качества и опыта на поле и за его пределами. Кроме этого, важно то влияние, которое он окажет не только на защитников, но и на всю команду вокруг него. Вот почему мы выбрали его как одну из наших главных целей в межсезонье. Это отличное подписание для нас, - цитирует Билича пресс-служба английского клуба.

Напомним, что во вторник 36-летний сербский защитник подписал с «Вест Бромвичем» контракт до конца текущего сезона.