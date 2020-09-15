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15 сентября 20:36
автор: Виктор Шарафудинов

Суарес отказался от перехода в «Ювентус»

Проблема в том, что уругваец получит итальянское гражданство не раньше 6 октября.

Каталонская радиостанция RAC1 сообщает, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес отказался от перехода в туринский «Ювентус».

Проблема в том, что 33-летний уругваец оформит итальянское гражданство не ранее 6 октября, а значит до этой даты «Ювентус» не сможет внести его в заявку для выступлений в серии А и Лиги чемпионов. В этом случае Суаресу придется пропустить весь групповой этап главного клубного турнира Европы.

В то же время источник утверждает, что Луис по-прежнему не намерен оставаться в «Барселоне» и продолжает поиски нового клуба. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Атлетико».

Итальянское гражданство необходимо Суаресу, чтобы избежать лимитов на легионеров из стран, не входящих в Европейский Союз, которые продолжают действовать в большинстве западноевропейских лиг.

В минувшем сезоне уругваец забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах в составе «Барселоны».

В 2014 году «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 81,72 миллиона евро за Суареса. Всего за шесть лет Луис забил за каталонский клуб 198 голов и сделал 109 результативных передач в 283 матчах.

источник: RAC1
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