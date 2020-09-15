Киевское «Динамо» вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов, обыграв АЗ из Алкмара

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло голландский клуб АЗ с результатом 2:0. На этой стадии соперники проводят по одной встрече.

На 49-й минуте счет открыл нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес после передачи Виталия Буяльского. На 86-й отличился Николай Шапаренко.

«Динамо» вышло в плей-офф раунд, где поспорит за право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов с победителем матча бельгийского «Гента» и австрийского «Рапида».

Первый матч состоится 23 сентября (в Генте или Вене), а ответный – 29-го (в Киеве).