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16 сентября 12:50
автор: Виктор Шарафудинов

Денисов и Давыдов станут игроками «Томи»

После девяти туров томская команда занимает предпоследнее 21-е место в первенстве ФНЛ, набрав два очка.

Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов и воспитанник «Спартака» нападающий Денис Давыдов продолжат карьеру в клубе ФНЛ «Томь».

Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщила генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова:

«Да, мы пришли к согласию. Уже получили результаты их медицинского обследования, ждем их. В пятницу-субботу они прилетят. Сыграют ли Виталий и Денис с «Волгарем»? Будем стараться успеть заявить, но вопрос в каком они функциональном состоянии. Тем более Денисов прилетит только в день матча, сами понимаете. Рассматриваются ли другие кандидатуры для усиления состава? Да».

Защитник сборной Узбекистана Денисов после расставания с «Локомотивом» первую часть минувшего сезона провел в «Рубине», сыграв восемь матчей в РПЛ, а в январе перешел в «Ротор». До того, как первенство ФНЛ было остановлено из-за пандемии, 33-летний футболист успел сыграть за волгоградскую команду лишь два матча, а летом получил статус свободного агента.

Давыдов летом прошлого года перешел в из «Нижнего Новгорода» в софийский ЦСКА, но в итоге сыграл за болгарский клуб только три матча. 1 мая контракт 25-летнего нападающего был расторгнут.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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