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16 сентября 13:30
автор: Виктор Шарафудинов

Агент Бэйла подтвердил, что валлиец близок к возвращению в «Тоттенхэм»

В минувшем сезоне Гарет сыграл лишь 16 матчей за мадридский «Реал» в чемпионате Испании.

Агент нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент близок к возвращению в лондонский «Тоттенхэм».

«Оформление трансфера уже близко, но сделка пока не завершена. Переговоры идут очень трудно», – рассказал Барнетт в интервью AFP.

Бэйл перешел в мадридский «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро, и в тот момент этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан редко доверял валлийцу, и с учетом всех турниров Гарет сыграл лишь 20 матчей, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

источник: AFP
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Агент Бэйла подтвердил, что валлиец близок к возвращению в «Тоттенхэм»
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