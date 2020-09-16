Агент Бэйла подтвердил, что валлиец близок к возвращению в «Тоттенхэм»

Агент нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент близок к возвращению в лондонский «Тоттенхэм».

«Оформление трансфера уже близко, но сделка пока не завершена. Переговоры идут очень трудно», – рассказал Барнетт в интервью AFP.

Бэйл перешел в мадридский «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро, и в тот момент этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан редко доверял валлийцу, и с учетом всех турниров Гарет сыграл лишь 20 матчей, забив три мяча и сделав две результативные передачи.