В Шведском футбольном союзе подтвердили, что матч Швеция – Россия состоится 8 октября

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон опроверг информацию о том, что товарищеский матч национальных сборных Швеции и России может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

«Матч между сборными Швеции и России состоится, как и планировалось. У нас, как и всегда, отличный диалог с нашими друзьями из Российского футбольного союза. Мы все с нетерпением ждем матча», – заявил Нильссон в интервью ТАСС.

Сегодня бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил о том, что проведение встречи находится под вопросом.

Сборные Швеции и России должны были сыграть еще 28 марта, но из-за пандемии товарищеский матч был перенесен на 8 октября. Игра состоится в пригороде Стокгольма Сольне на стадионе «Френдс-Арена».