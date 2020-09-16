«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России

«Тамбов» обыграл клуб «Машук-КМВ» в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1.
В середине первого тайма счет открыл нападающий гостей Герман Онугха. В концовке команды обменялись забитыми мячами. На 81-й минуте Кирилл Панченко удвоил преимущество «Тамбова», а на 94-й Александр Кренделев установил окончательный счет.
Добавим, что в группе 10 также выступает брянское «Динамо». Во втором туре «Машук-КМВ» на своем поле примет бело-голубых.
Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира.
Кубок России
Групповой этап
Группа 10