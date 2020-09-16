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16 сентября 18:05
автор: Юрий Нечаев

«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России

Встреча прошла в Пятигорске.

«Тамбов» обыграл клуб «Машук-КМВ» в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл нападающий гостей Герман Онугха. В концовке команды обменялись забитыми мячами. На 81-й минуте Кирилл Панченко удвоил преимущество «Тамбова», а на 94-й Александр Кренделев установил окончательный счет.

Добавим, что в группе 10 также выступает брянское «Динамо». Во втором туре «Машук-КМВ» на своем поле примет бело-голубых.

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира.

Кубок России
Групповой этап
Группа 10

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Тамбов» (Тамбов) - 1:2 (0:1).
Гол: Кренделев, 94 (пен.) - Онугха, 22. Панченко, 81.

источник: «Советский спорт»
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